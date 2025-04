Doorbraak op komst? 'Dit is de echte schuldige in het incident tijdens Genk en Union SG'

Genk wilde nog op zoek gaan naar de gelijkmaker tegen Union SG, maar de poppen gingen aan het dansen toen vanuit de bank van Union SG een bal op het veld werd gegooid.

Twee ballen op het veld? Dat is niet de bedoeling. En dus krijgt de zaak nog een staartje, nadat iedereen zondag de zaak al veroordeelde. Ook het Bondsparket is op zoek naar de dader.

😯🇧🇪 Meanwhile in Belgium... A Union Saint-Gilloise staff member kicked a ball onto the pitch to stop Genk from attacking in the last minute of the match!



The staff member was sent off. 🔴‼️ pic.twitter.com/Urz3G2V8rY