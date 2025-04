Serge Gumienny spreekt klare taal over strafschop na duel tussen Genk-speler El Ouahdi en Unionist Promise David

Serge Gumienny heeft een heel duidelijke mening over de strafschop die Union gekregen heeft oph et veld van RC Genk. De ex-scheidsrechter vindt die niet terecht.

Het lijkt één van die fases te zijn die voor interpretatie vatbaar is. Promise David mikte naast en werd ook niet echt gehinderd bij het schieten, maar El Ouahdi maakte met een sliding wel nog contact en raakte de Union-aanvaller. Is dat dan ook een strafschop waard of niet? Scheidsrechter Jasper Vergoote vond alleszins van wel en wees naar de stip.

Serge Gumienny is een andere mening toegedaan. Hij geeft analyses bij Het Belang van Limburg over bepaalde wedstrijden en vooral fases met opvallende scheidsrechterlijke beslissingen vallen natuurlijk onder zijn expertise. In dit geval is hij klaar en duidelijk: hij vindt het geen overtreding die zwaar genoeg is om een strafschop voor te fluiten.

Gumienny vindt penalty in Genk - Union te licht

"Ik vond dit een zeer lichte penalty voor Union. Voor zoiets zou ik zelf nooit een strafschop gefloten hebben", neemt hij bij de krant een duidelijk standpunt in. Hij zal zeker niet alleen staan met die opinie. De meningen lopen uiteen, blijkt ook uit een poll die we bij Voetbalkrant gehouden hebben. Op het moment van schrijven vindt 70% van onze bezoekers het geen penalty en 30% wél.

Kortom: er is een aanzienlijke meerderheid maar er zijn evengoed voetballiefhebbers die er wel een penalty in zien. Uiteraard was er protest aan de Genkse zijde maar dat leverde niets op. Gezien de einduitslag (1-2) was het ook een cruciale fase, want bij het weerklinken van het laatste fluitsignaal had Union één keer meer gescoord dan de thuisploeg.

Refs met argusogen bekeken

Die uitslag heeft bovendien aardig wat gevolgen voor het klassement in de Champions' Play-offs. Ook in de volgende wedstrijden in de play-offs zullen de scheidsrechters weer met argusogen bekeken worden.