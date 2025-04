Het gaat er wel over: zondebok van Union kreeg intussen doodsbedreigingen

Het incident met de bal die tijdens Genk-Union het veld op werd gegooid, blijft nazinderen. Tijdens de zitting voor het Disciplinair Comité werd onthuld dat Union-materiaalman Ibrahim Fadili, die aanvankelijk rood kreeg, intussen zware gevolgen draagt. Hij ontving doodsbedreigingen.

In het tumult na de balingreep van reservedoelman Vic Chambaere, was het niet hij maar Fadili die uit het veld werd gestuurd. De materiaalman zou zich ‘opgeofferd’ hebben om een rode kaart voor de coach of Chambaere te vermijden. Hij bekende later dat hij het niet was die de bal gooide, maar wilde zijn ploeg beschermen.

Sven Demeulemeester, advocaat van Union, verklaarde voor het comité dat Fadili spijt betuigt en in een chaotische situatie handelde uit loyaliteit. “He took one for the team", aldus Demeulemeester. “Hij wilde zijn ploeg helpen, maar is daar nu zwaar voor gestraft, ook naast het veld.”

Volgens de advocaat kreeg Fadili het al zwaar te verduren. “Zondagavond werd hij online aangevallen, zijn familie werd geviseerd en hij kreeg zelfs doodsbedreigingen. We vragen clementie, want er is al een volksjury over hem gegaan.”

Het bondsparket zag de zaak strenger in. Het beschuldigde Fadili van misleiding van de scheidsrechters, wat als onsportief gedrag werd bestempeld. Een voorbeeld dat volgens het parket niet mag blijven zonder gevolg.

Het Disciplinair Comité volgde die redenering en legde Fadili uiteindelijk twee speeldagen schorsing op, waarvan één met uitstel, plus een boete van 2.500 euro. De rode kaart blijft dus niet zonder gevolgen, al kreeg de materiaalman al een pak kritiek te verduren.