Peter Vandenbempt wil nog wat kwijt over schandalige actie tijdens Genk-Union

Zondag maakte Union SG zich niet populair in de Belgische voetbalwereld. En dat komt vooral door het incident waarbij een bal op het veld werd gegooid.

Het was ongetwijfeld het meest opvallende moment van de afgelopen speeldag. Bij een 1-2 voorsprong voor Union, zette KRC Genk een slotoffensief in. Zakaria El Ouahdi ging de bal krijgen, maar plots wierp iemand van de bank van Union een extra bal op het veld.

Nadien was er heel wat chaos, want wie was verantwoordelijk voor deze schandalige actie? Ibrahim Fadili nam de schuld op zich, want anders was het Sébastien Pocognoli die rood zou krijgen als er geen dader werd aangeduid.

Maar Fadili zou de bal niet op het veld hebben gegooid, blijkt uit beelden. Het zou gaan om een speler van Union SG, en dan wordt de naam van Vic Chambaere genoemd. Een ex-speler van Genk dan nog.

Maar zekerheid is er nog niet. Peter Vandenbempt zag het gebeuren volgens Sporza. "In de ideale wereld wijst de club vandaag de echte dader aan, als het iemand anders is dan de man die zich heeft gemeld."

Maar zo makkelijk zal dat niet gebeuren. "Ook als het een belangrijke speler is. Maar goed, misschien riskeert hij dan nog een straf en zo werkt het nu eenmaal niet in het professionele voetbal. Ook niet bij andere clubs."