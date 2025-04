Hubert en De Roeck moeten in hun vuistje lachen: Anderlecht en Antwerp spelen 85 dra-ma-ti-sche minuten en lijken kneusjes van Champions' Play-offs te worden

85 minuten lang was Anderlecht-Antwerp niet om aan te zien. Twee ploegen die geen enkele serieuze kans konden versieren. In het slot zat er dan toch nog venijn van paar-wit, maar niet voldoende om Senne Lammens te verslaan.

Zouden David Hubert en Jonas De Roeck niet afgesproken hebben om samen naar de match tussen hun twee ex-ploegen te kijken? Dan kunnen we ons voorstellen dat ze met een pintje in de hand aan het gniffelen waren. Wat was me dat weer?

Amper aan te zien

Anderlecht en Antwerp zijn zich echt aan het profileren als de twee kneusjes van de Champions' Play-offs. Die eerste helft was een lijdensweg voor al wie graag voetbal ziet. Een dure leren bal hoort zo niet behandeld te worden door dikbetaalde profs. Het was amper om aan te zien.

Geef ons dan maar een OHL-Dender waarin 8 goals vielen. In 45 minuten tijd zagen we in het Lotto Park niet één kans die naam waardig. We vragen ons zelfs af of één van die twee ploegen in de Europe Play-offs de leiding zou hebben. Zo slecht was het. Armoede troef.

De hoeveelheid afval kon met één kiepwagen niet opgehaald worden

De schuchtere kansen die er waren, werden vakkundig de nek omgewrongen. Dolberg vocht zich bijvoorbeeld de pleuris om Van Den Bosch in zijn rug te houden om een voorzet van Maamar dan drie meter over zijn hoofd te zien vliegen. Of Janssen kwam de bal ophalen op het middenveld om zich dan te draaien en niemand de diepte te zien inlopen.

Dramatisch gewoon! De hoeveelheid afval in het spel was met één kiepwagen niet op te halen. De tweede helft bracht daar niet meteen verandering in, maar Anderlecht ging wel meer op zoek naar die belangrijke goal. Een paar schoten, maar niks spectaculair. Doelman Lammens had amper iets te doen. Ineens was daar Antwerp ook wel, maar die wilden blijkbaar ook niet scoren.

Werden David Hubert en Jonas De Roeck niet ontslagen omdat het spelniveau te laag was? Wel, we zijn nu absoluut zeker dat het niet enkel aan hen lag hoor. Want Hasi en Ulderink krijgen er - op z'n zachtst gezegd - niets beter uit. Die kernen moeten duchtig versterkt worden.

Deze wedstrijd verdiende geen winnaar al had Huerta er nog dichtbij kunnen komen als hij een voorzet van Hazard niet met zijn ogen dicht meters naast had gekopt. En Hazard had zelf nog de beste kans, maar Lammens haalde een wereldredding boven op zijn schot. En ook Dendoncker en nogmaals Hazard zagen hun pogingen gestopt door de doelman.