Absolute Antwerp-sterkhouder stond er weer op cruciaal moment, zelfs Alderweireld was onder de indruk

Antwerp heeft zijn eerste punt gepakt in de Champions' Play-offs. Na nederlagen tegen AA Gent en Anderlecht kon de 'Great Old' eindelijk een kleine stap vooruit zetten. De 0-0 op het veld van Anderlecht was misschien niet spectaculair, maar bood wel perspectief voor de rest van de play-offs.

Eén van de weinige uitblinkers bij Antwerp was opnieuw doelman Senne Lammens. In het slot van de partij hield hij zijn ploeg recht met een weergaloze redding op een harde knal van Thorgan Hazard. Zelfs Toby Alderweireld, die wegens blessure langs de zijlijn stond, was zichtbaar onder de indruk van zijn jonge teamgenoot.

“Dat is nu eenmaal het lot van een doelman", zei Lammens achteraf. “Je kan 80 minuten niets te doen hebben en dan plots beslissend moeten zijn.” De trap van Hazard kwam hard en onverwacht, maar Lammens wist hem met een flitsende reflex uit de hoek te ranselen. Ook Silvio Proto was vol lof en noemde het “een geweldige save”.

En het bleef niet bij die ene keer. In de slotfase moest Lammens ook nog pogingen van Dendoncker en opnieuw Hazard pareren. Antwerp wankelde, maar kraakte niet. “Het doet gewoon veel deugd om op zulke momenten iets terug te kunnen doen voor de ploeg", zei Lammens.

Aan de overzijde had Antwerp zelf ook kansen om de match te winnen. Vooral in de tweede helft kwamen er mogelijkheden via Kerk, Balikwisha en Chery, maar telkens ontbrak de precisie of de koelbloedigheid. “Waarom we zo moeilijk scoren? Goh, ik ben geen spits, hé", lachte Lammens. “Maar ik zie wel hoe hard onze aanvallers werken voor de ploeg. Dat eist z’n tol.”

Met deze puntendeling doet Antwerp geen gouden zaak in het klassement, maar het mag wel vertrouwen putten uit het betere spel en de groei van jongens als Lammens. De topvorm van hun jonge doelman is in elk geval een stevig fundament voor de komende weken.