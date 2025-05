Transferstorm op komst bij Genk? Deze zes spelers kunnen vertrekken in de zomer

KRC Genk staat voor een drukke zomermercato. De Limburgers kunnen tot wel zes spelers van de huidige kern zien vertrekken.

KRC Genk greep na een teleurstellende reeks van 1 op 18 in de play-offs nog naast de titel. Ondertussen lijkt de teleurstelling bij een aantal spelers en de coach toch plaats gemaakt te hebben voor trots. Het doel was play-offs 1 halen, en uiteindelijk eindigde de club derde.

Nu is het dus uitkijken naar volgend seizoen, want nu wordt gezegd dat er een goede basis is gelegd door coach Thorsten Fink. De Limburgers hebben ook al een idee van hoe de spelerskern er zal uitzien aan het einde van de zomer.

Eén speler vertrekt bijna zeker: Tolu Arokodare. Dimitri de Condé vertelde bij Het Belang van Limburg dat de kans op een transfer 99% is. Met Zakaria El Ouahdi werd de afspraak gemaakt dat hij bij een goed bod weg zou mogen.

Het blijft afwachten wat hij doet. Aan de supporters vertelde hij na afloop van de wedstrijd tegen Anderlecht dat hij graag wil blijven. In de mixed-zone was hij toch een pak voorzichtiger. Verder mag Kayden Pierre uitkijken naar een nieuwe club.

Hij mag blijven, maar dat zal wel volledig bij Jong Genk zijn dan. Mujaid Sadick is de enige speler met een afkoopclausule in zijn contract. De Condé verzekerde nog wel dat de Spaanse verdediger zich heel goed voelt in Genk.

Dan is er nog het verhaal van Mike Penders, die na één speeldag al voor 20 miljoen euro aan Chelsea werd verkocht deze zomer. The Blues leenden hem meteen weer uit aan KRC Genk, dat hem nu graag nog een seizoen wil huren.

"Intussen moeten wij ons huiswerk maken voor het geval een nieuwe uitleenbeurt niet lukt. Want dan komt er iemand bij om met Hendrik Van Crombrugge te strijden voor een basisplaats, terwijl derde doelman Lucca Brughmans mag groeien bij Jong Genk", zegt de Condé nog bij HBvL.

Tenslotte is er nog Luca Oyen. Een uitleenbeurt lijkt eraan te komen voor hem. "Hij moet kunnen spelen om na zoveel blessurepech weer zijn beste niveau te halen. Daar gaan we op zoek naar een oplossing, Jong Genk is geen optie voor hem", besluit de Condé.