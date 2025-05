Bij Antwerp brak hij niet door, nu staat Nederlandse spits dicht bij Premier League-top

Chelsea kon zich afgelopen weekend op het nippertje verzekeren van Champions League-voetbal volgend seizoen. Hoewel het woensdag nog de finale van de Conference League afwerkt, is het al volop bezig met spelers aan te trekken voor de toekomst.

Woensdag speelt Chelsea nog de finale van de Conference League tege het Spaanse Real Betis uit Sevilla. Het zou een mooie afsluiter van het seizoen zijn voor The Blues.

Toch zijn ze al bezig met de toekomst. Zo zou het nu wel erg dicht staan bij het aantrekken van Emanuel Emegha, de Nederlandse spits met een verleden bij Antwerp. Dat meldt Voetbal International.

Emegha is een belofteinternational voor Oranje en speelt op dit moment bij het Franse Strasbourg. Daar kwam hij voorlopig in 60 duels tot 23 doelpunten. Chelsea zou hem graag nu al inlijven, maar pas in de zomer van 2026 effectief laten overkomen naar Stamford Bridge.

Bij Antwerp slaagde Emegha niet. Hij kwam in 2022 over van Sparta Rotterdam, maar kwam niet verder dan één optreden voor The Great Old. Daarna kwam hij via het Oostenrijkse Sturm Graz bij Strasbourg terecht, waar hij helemaal ontplofte.

Emegha kan in Londen een contract tekenen voor zes seizoenen. Indien het tot een akkoord komt tussen speler en club, zal de Nederlander met Nigeriaanse roots eerst nog een seizoen in Frankrijk blijven alvorens effectief voor Chelsea uit te komen.