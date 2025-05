Cercle Brugge (lees Monaco) heeft al opvolger voor ontslagen CEO Vromant in gedachten

Cercle Brugge heeft na het woelige seizoen geen tijd verloren en meteen een knoop doorgehakt over de toekomst van technisch directeur Rembert Vromant. Zijn ontslag hing al maanden in de lucht.

De fans gaven hem al langer de schuld van de sportieve malaise en na een jaar vol trainerswissels was zijn positie niet langer houdbaar. Vromant kwam in 2023 over van de KBVB, waar hij hoofd scouting was, en volgde bij Cercle Carlos Avina op. Toch viel het sportieve luik tegen, met een twaalfde plaats als eindresultaat. De achterban pikte het niet meer.

Zijn relatie met de fans bekoelde verder na het ontslag van Miron Muslic, de trainer die Cercle nog Europees voetbal bezorgde. Vooral de interne spanningen en gelekte info over een “schaduwteam” deden zijn reputatie geen goed. Vromant kreeg steeds meer de rol van zondebok toegedicht, en verloor gaandeweg de steun binnen de club.

Dat ook de komst van Bernd Storck niet via Vromant verliep, maar via de nieuwe CEO Klaas Reynaert, was veelzeggend. Vromants rol werd steeds kleiner en toen Storck met gemak het behoud verzekerde, was het moment daar: het bestuur zette hem opzij op dag één van de seizoensevaluatie.

De opvolging lijkt al in de steigers te staan. Luciano Murchio, een Mexicaan met nauwe banden met eigenaar AS Monaco en met Avina, wordt gezien als de gedoodverfde opvolger, weet Het Nieuwsblad. Murchio is al drie jaar actief bij Cercle, eerst als scout en de jongste tijd als rechterhand van Vromant. Hij nam de voorbije maanden al vaker het voortouw.

Alles wijst erop dat Cercle Brugge opnieuw kiest voor interne continuïteit, maar deze keer met een frisse naam aan het roer. Met Murchio en Storck lijkt het sportieve plan van Cercle hertekend, in de hoop de stabiliteit eindelijk terug te vinden.