Jelle Vossen heeft na eerste individuele bekroning een duidelijke boodschap voor fans en bestuur Zulte Waregem

Het was een topavond voor Jelle Vossen tijdens de Pro League Awards. De 36-jarige spits van Zulte Waregem kreeg voor het eerst in zijn carrière individuele erkenning met twee prijzen: topschutter in de Challenger Pro League én Speler van het Seizoen.

"Het is misschien maar 1B, maar het blijft een moeilijke reeks", klonk het nuchter. "Verkozen worden door je collega’s maakt dit extra speciaal." De erkenning komt er na een sleuteljaar voor zowel Vossen als zijn club.

Na de degradatie in 2023 herrees Zulte Waregem verrassend snel. Vossen had met 15 doelpunten een groot aandeel in de promotie, waaronder de beslissende treffer in de titelmatch tegen RWDM. "Die goal was misschien wel de belangrijkste van mijn carrière", gaf hij toe.

De ervaren aanvaller was vorig seizoen niet zeker of hij zou doorgaan als profvoetballer. "Was er geen promotie gekomen, dan had ik er misschien de brui aan gegeven", zei hij openhartig. Maar nu ligt hij nog minstens één jaar vast bij Essevee. "Als ik me volgend seizoen nog altijd goed voel, plak ik er nog eentje aan vast."

De honger is nog niet gestild. Vossen wil dat Zulte Waregem zich volgend seizoen handhaaft in de Jupiler Pro League. “Sinds de degradatie waait er een nieuwe en positieve wind binnen de club. Die vibe moeten we vasthouden. Stabiliteit is nu de ambitie.”

Voor Vossen is dit het sluitstuk van een lange carrière waarin hij nooit individueel in de schijnwerpers stond. "Dit zijn mijn eerste individuele prijzen. Het is fijn om op mijn leeftijd nog zo’n moment te beleven. Het doet deugd dat het harde werk wordt opgemerkt."

Zulte Waregem rekent dan ook op zijn ervaring en leiderschap bij de terugkeer naar het hoogste niveau. De promotie en prijzen geven Vossen een tweede adem. “Ik wil mijn carrière op een waardige manier afronden. Deze erkenning motiveert me om er nog vol voor te gaan.”