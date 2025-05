Officieel: Anderlecht plukt jonge verdediger weg bij Charleroi

Net zoals afgelopen winter, is Olivier Renard van plan om tijdens de zomermercato ook de RSCA Futures te versterken. In die optiek hebben de Brusselaars Joel Putu bij Charleroi weggeplukt.

Anderlecht heeft de komst van Joël Putu van Sporting Charleroi aangekondigd. Putu is een 18-jarige rechtsback die eerst bij de RSCA Futures zal rijpen in de Challenger Pro League.

Putu kreeg het grootste deel van zijn opleiding in Genk vooraleer hij de overstap naar Charleroi maakte. Nu zal hij op Neerpede de kans krijgen om zich te laten zien op professioneel niveau. De jonge Belg met Congolese roots tekende een contract tot 2028.

"Mijn speelstijl is gebaseerd op snelheid, explosiviteit en onvermoeibare inzet. Ik hoop dat dit me zal helpen om het team te ondersteunen", aldusde nieuwe paars-witte aanwinst.

"De reputatie van RSC Anderlecht heeft me overtuigd om de stap richting de hoofdstad te zetten. Bovendien zit de groep van RSCA Futures boordevol talent. Ik ben ervan overtuigd dat dit mij zal helpen om vooruitgang te boeken", vervolgt hij.

Vorige week sloten de RSCA Futures het seizoen af met een 3-2 overwinning tegen de beloften van Olympique Marseille. Het afgelopen seizoen hadden de beloften van Paars-Wit moeite om zich te onderscheiden in de Challenger Pro League. Met Putu is nu een eerste versterking aangekondigd. Of het de laatste is, zal nog moeten blijken.