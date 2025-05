Filip Joos verklapt wat de toekomst voor hem brengt nu Extra Time ermee stopt

Na 16 seizoenen is Extra Time ermee gestopt. Het populaire voetbalprogramma, jarenlang gedragen door Filip Joos, draaide maandag zijn allerlaatste aflevering. Een einde van een tijdperk op de Vlaamse televisie.

Filip Joos was 16 jaar lang het belangrijkste gezicht van het programma. Hij kan nu tevreden terugblikken op wat hij met Extra Time allemaal bereikt heeft.

"Er is voor mij berekend dat Extra Time al 16 jaar meegedraaid heeft. En 16 jaar lijkt me wel een goede looptijd voor een programma", zegt hij bij Sporza. "Ik denk dat Extra Time heeft bewezen dat een talkshow ook zonder voorgesprek kan."

"Ik ben een groot voorstander van de zeer spontane talkshow. Herinner je de tafel met touchscreens van Frank. Er werd vaak om gelachen dat het ding niet werkte, maar het zorgde er wel voor dat we snel konden switchen tussen onderwerpen."

Filip Joos houdt zich enorm veel met voetbal bezig. Daar lijkt nu ook niet plots verandering in te komen nu Extra Time ermee stopt. "Er is meer en meer competitievoetbal op maandagavond. Dus Premier League op maandagavond, here I come."