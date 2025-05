Ontslag Danijel Milicevic pijnlijk en ook nog vrij onverwacht, maar... Gent had schrik van KVM, Antwerp, Anderlecht...

KAA Gent ontsloeg vandaag Danijel Milicevic na de dramatische play-offs. Een pijnlijke beslissing en eigenlijk nog vrij onverwacht. Maar... de situatie op de trainersmarkt noopte hen tot snelle actie.

Bij het bestuur van Gent weten ze ook wel dat ze de kwalitatief minste ploeg in de play-offs hadden. Als je Gent zag spelen, vroeg je je zelfs af hoe ze ooit in de play-offs gesukkeld waren. Dat kunnen ze Milicevic zelfs niet verwijten, want hij had een kern die als los zand aan elkaar hing.

Veel verzachtende omstandigheden

Spelers die al wisten dat ze gingen vertrekken, een spits die met de grootste wil van de wereld geen goal kon maken, een middenveld dat gedecimeerd was... Nee, Milicevic was niet te benijden. Toch kreeg hij nog voor de play-offs een contractverlenging tot 2028, iets wat velen toen al verbaasde.

Als nieuweling in het trainersvak in deze omstandigheden moeten werken, was geen cadeau. Maar waarom - ondanks die verzachtende omstandigheden - dan nu al afscheid nemen? Wel, Gent vreest uiteraard dat Milicevic de kentering niet zal kunnen inzetten en dat ze de beslissing alleen maar zouden rekken tot een moment waarop het al te laat is volgend seizoen.

Schrik van Anderlecht en Antwerp

Beter de korte pijn, zeker gezien wat er op de trainersmarkt allemaal aan het gebeuren is. KV Mechelen zit al achter Karel Geraerts, een type dat ook bij de Buffalo's zou passen. Maar er is meer. Ook Antwerp en Anderlecht zijn nog niet zeker dat ze doorgaan met hun respectievelijke coaches.

Ook zij kunnen concurrenten worden om een nieuwe coach te halen. Er zijn immers wel wat mooie namen op de markt naast Geraerts. Philippe Clement, Jonas De Roeck, David Hubert... En dan is er nog Dender-coach Vincent Euvrard die heel gegeerd is.

Ze willen mee dingen naar de hand van de trainer die het best bij hen past en willen de concurrentie te snel af zijn. In die optiek is het logisch dat ze voor de korte pijn kozen. Al is het zeker niet leuk om een clubicoon zo snel te ontslagen.