Union haalt opgelucht adem: Deze sterkhouder speelt ook volgend seizoen in het Dudenpark

Union behaalde afgelopen zondag een eerste landstitel in 90 jaar. Na de welverdiende festiviteiten en rustpauze, zal er volop gewerkt moeten worden aan de spelerskern van volgend seizoen. Andermaal dreigt er weer een leegloop bij de Brusselaars.

Dankzij een 3-1 zege kon Union zich zondag tot kampioen van België kronen. Na enkele jaren er heel dicht bij te zijn, is de titel dit seizoen dan toch een feit. Als beloning mag Union volgend seizoen de Champions League in.

Zoals elk seizoen, rijst ook nu de vraag: Wie zal volgend seizoen nog voor Union spelen? Heel wat sterkhouders staan op vertrekken, al kan de glorie van de Champions League sommigen misschien overtuigen van te blijven.

Christian Burgess heeft alvast aangegeven dat hij ook volgend seizoen de blauw-gele kleuren van Union zal verdedigen. Zijn contract werd al met één seizoen verlengd, maar aan Het Laatste Nieuws liet hij nu ook officieel weten te blijven bij de Brusselaars.

Er was nochtans wel de nodige interesse in de Brit. "Er waren wel enkele gegadigden en er was ook de financiële kwestie. Maar ik heb me altijd voorgenomen om te blijven als we de Champions League binnehaalden. Dat is gelukt, dus ik kan onmogelijk vertrekken", aldus Burgess.

En zo hoeft Union alvast voor één sleutelpositie niet op zoek te gaan naar een vervanger. Op andere plaatsen zal het dat waarschijnlijk wel moeten doen. Zo staan Noah Sadiki en Charles Vanhoutte nadrukkelijk in de belangstelling van verschillende clubs uit het buitenland.