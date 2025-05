Enorme twijfels binnen vestiaire van Anderlecht: spelers héél onrustig over wat er allemaal gaat gebeuren

Het gonst van de geruchten rond Anderlecht. Niet alleen over transfers, maar ook over wat er weer binnen de club gaat veranderen. De onrust is intussen tot in de kleedkamer doorgedrongen. De spelers die straks zeker blijven, beginnen zich vragen te stellen.

Na de match tegen Club Brugge werd het een gespreksonderwerp in de groep. Wie gaat er straks nog rondlopen en wie gaat er bijkomen? Wat gaat de financiële situatie van de club deze zomer zijn? Gaat er genoeg geld zijn om goeie spelers aan te trekken? En gaan ze daarvoor andere spelers moeten verkopen?

Schier onhaalbaar

Die vragen krijgen voorlopig geen antwoord. Het maakt dat quasi heel de spelersgroep met twijfels op vakantie vertrekt. Dat is trouwens geen al te lange, want een week voor de competitiestart speelt paars-wit alweer in de Europese voorrondes.

Dat betekent dat half juni de trainingen alweer hervat worden. Tegen dan staan Tim Borguet en Olivier Renard voor de onmogelijke taak om al hun huiswerk af te hebben. Je hoeft geen kenner te zijn om te weten dat het schier onhaalbaar is om tegen dan een heel ander elftal op de been te brengen.

Er is nog geen duidelijkheid over het trainersdossier en vooral: half de ploeg kan/zal vertrekken. Binnen de spelersgroep is het duidelijk dat Mario Stroeykens zijn laatste match gespeeld heeft voor Anderlecht. Dat Kasper Dolberg zal blijven, is een groot vraagteken.

Colin Coosemans bracht die zorgen zelfs al naar buiten: "Union gaat miljoenen van de Champions League bij krijgen. Club Brugge is al zo sterk. Om die in te halen moet je geld hebben, maar ik ben niet zeker of die financiën er zijn", aldus de doelman, die eigenlijk als spreekbuis voor de vestiaire dienst doet.

Spelersgroep is realistisch

Mats Rits, Yari Verschaeren, Killian Sardella, Theo Leoni, Luis Vazquez... Allemaal kunnen ze straks andere oorden opzoeken. Nu heeft Anderlecht wel een kwaliteitsinjectie nodig, maar die mannen gaan ook niet de benodigde miljoenen opleveren die nodig zijn om deftig in te kopen. En Anderlecht heeft niet de datascouting van Union.

Het maakt dat de kleedkamer twijfelt of ze volgend seizoen ineens wel een rol zullen kunnen spelen in het titeldebat. Of tenminste meer concurrentieel zullen zijn. Want wat voorzitter Wouter Vandenhaute ook mag zeggen, de spelers weten wel degelijk dat ze hun voet niet naast Club, Union of Genk hebben kunnen zetten.

U hoeft zich niet af te vragen waar de stemmen voor Hubert vandaan kwamen

Drie trainers, drie verschillende werkwijzes. De spelers kijken naar de top en zijn het niet eens met wat er daar allemaal gebeurde. Maar dat kunnen ze publiekelijk natuurlijk niet uitspreken. Velen hadden willen doorgaan met David Hubert, maar moesten zich neerleggen bij de situatie. Hubert werd trouwens zesde op de Pro League Awards in de categorie 'Trainer van het Jaar' met 3, 63 procent van de stemmen. U hoeft zich niet af te vragen vanwaar die stemmen kwamen.

Een nieuw seizoen zoals het voorbije wil men ten alle koste vermijden, maar met het nakend vertrek van heel de as van de ploeg is de angst groot geworden. Stroeykens en Dolberg worden door de spelers die blijven cruciaal gezien in de wederopbouw. Ze willen stabiliteit, op en naast het veld. Of die er zal komen, valt zeer te betwijfelen.