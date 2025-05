Jan Vertonghen is opgelucht dat het voorbij is: "Ik had mezelf enorm onder druk gezet"

Het gala van de Pro League Awards ging maandag door in Antwerpen. Er werden geen Anderlecht-spelers in de bloemetjes gezet, met uitzondering van... Jan Vertonghen.

RSC Anderlecht heeft zondag een moeilijk seizoen afgesloten met een nederlaag in Genk, en er staat enorm veel werk te wachten voor het komende seizoen. Intussen was het maandag in Antwerpen tijd voor een laatste viering: een eerbetoon werd gebracht aan Jan Vertonghen en Toby Alderweireld voor hun prachtige carrière en hun gezamenlijk afscheid.

Vertonghen heeft een zeer frustrerend laatste seizoen beleefd: blessure na blessure heeft hem belet om RSCA volledig te helpen om het podium te bereiken. Maar nu het einde achter hem ligt, geniet hij. "Hoe voel ik me? Helemaal ontspannen", zegt hij met een grote glimlach.

"Ik ben nu in vrede met dit einde van mijn carrière. De emoties zijn voorbij", voegt Vertonghen toe. "Het is een eer, en ik ben erg trots om vanavond in de schijnwerpers te staan. Maar eindelijk kan ik de druk van me af laten glijden. Er lag veel druk op mijn schouders, die ik voor een groot deel zelf had opgeleg", geeft de aanvoerder van Anderlecht toe.

Hij nam tegelijkertijd afscheid van het profvoetbal met zijn voormalige teamgenoot en goede vriend Toby Alderweireld. "Het is erg mooi, maar het voelt ook raar. Ik ken Toby al sinds Beerschot, dus hier te zijn, in Antwerpen nota bene, is een beetje vreemd", lacht Vertonghen, die nog niet aan de toekomst denkt.

"Wat ik nu ga doen? Ik weet het nog niet. In het voetbal blijven? Dat is mogelijk, ja", concludeert hij. Onlangs had hij gesproken over zijn wens om deze zomer maximaal van zijn gezin te genieten, voordat hij een eventuele beslissing neemt over de rest.