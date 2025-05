Premier League lonkt: Aston Villa en Tottenham willen Rode Duivel uit de Jupiler Pro League

KRC Genk wil deze zomer niet zomaar afscheid nemen van Matte Smets. Toch staat de jonge verdediger op de radar van clubs als Aston Villa en Tottenham. Wat als er straks een miljoenenbod volgt?

KRC Genk zal niet stilzitten deze zomer. Gezien heel wat transferdossiers is dat gewoon niet mogelijk. We gaven hier al een overzicht van zes spelers die deze zomer zouden kunnen vertrekken.

In dat lijstje staat geen Matte Smets. Dimitri de Condé noemde zijn naam bovendien niet in een interview met Het Belang van Limburg, waarbij hij het ging over de verschillende dossiers die op tafel liggen. Dit toont allemaal aan dat Genk zijn verdediger nog niet wil laten gaan.

Logisch ook. Smets kwam afgelopen zomer over van STVV en werkte zich onder Thorsten Fink al heel snel op tot een vaste waarde achteraan. Een speler waar het team, en misschien de Rode Duivel in de toekomst ook, op kan bouwen.

Maar wat ook logisch is, is de intersse die hij geniet. Volgens Sporstboom willen Aston Villa en Tottenham de 21-jarige Belg graag overnemen. Ook Chelsea en AC Milan werden gelinkt aan de speler, al wilden ze bij The Blues voorlopig niets kwijt over eventuele interesse.

Smets ligt onder contract bij Genk tot juni 2028, maar een transfersom tussen 10 en 15 miljoen pond wordt gezien als het bedrag waar alle partijen zich rond proberen te schikken, met een mogelijke overstap naar de Premier League in het vooruitzicht. Zouden Limburgers hem effectief laten gaan bij een dergelijk bod?