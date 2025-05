Na Extra Time houdt ook dit voetbalprogramma het voor bekeken

Gisteravond was de allerlaatste aflevering van Extra Time. Het voetbalpraatprogramma op maandagavond was zestien jaar lang een vaste afspraak op Canvas. En het is niet het enige voetbalprogramma dat afzwaait.

Na Extra Time zal er volgend seizoen ook geen Sports Late Night te bewonderen zijn op Play4. Het programma met de samenvattingen uit binnen-en buitenland houdt er mee op. Niels Pittevils, de woordvoerder van Play, gaf een woordje uitleg bij deze beslissing aan Het Nieuwsblad:

"We kijken telkens met een open blik naar al onze programma’s en zien dat de mediawereld en meer specifiek het kijkgedrag van de keuzekijker, en dus ook van de sportliefhebber, verandert". Door de opkomst van sociale media is het makkelijker geworden om voetbal en hoogtepunten te consumeren via de smartphone dan via een laatavondprogramma. De vraag is dan ook of er nog iemand staat te springen om de samenvattingen van de Jupiler Pro League uit te zenden. Het zou ook kunnen dat er enkel nog beelden van de wedstrijden worden uitgezonden in de nieuwsuitzendingen, maar dat blijft voorlopig giswerk. En zo zal komende donderdag de laatste aflevering zijn van Sports Late Night. Antwerp en Charleroi beslissen in de laatste wedstrijd van het seizoen wie Europa in mag volgend seizoen.