Niet verrassend, nu wel officieel: JPL-sterkhouder met dubbele nationaliteit is opgeroepen door Marokko

Zakaria El Ouahdi is door de Marokkaanse voetbalbond opgeroepen voor de komende interlands. Hij kan volgende week zijn debuut maken voor het Noord-Afrikaanse land in een oefenwedstrijd tegen Tunesië.

Het zag er al lange tijd naar uit dat Zakaria El Ouadhi voor Marokko zou gaan spelen. Maar een selectie voor Marokko bleef uit.

Tot nu dus. Aanvankelijk was El Ouadhi niet geselecteerd door bondscoach Regragui. Maar door het wegvallen van de gebleseerde Noussair Mazraoui van Manchester United, is de rechtsback van Racing Genk nu dan toch opgeroepen.

El Ouadhi, geboren in Hoboken bij Antwerpen, won in 2023 het Afrikaans kampioenschap onder 23 met Marokko, maar een selectie voor het eerste elftal kwam er maar niet. Toch sloot hij in januari de deur voor de Rode Duivels, omdat hij absoluut voor Marokko wenste te spelen.

El Ouadhi kan op zes juni zijn debuut gaan maken in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië. Het zou een bekroning op een uitstekend seizoen zijn voor de 23-jarige verdediger.

Afgelopen weekend scoorde hij nog twee keer in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht. Het zou kunnen dat dat ook zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk was. Een transfer lijkt deze zomer waarschijnlijk, al zijn er op dit moment nog geen concrete geruchten rondom El Ouadhi.