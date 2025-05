Natrappen Benito Raman kan hem nog duur te staan komen: Bondsparket maakt eis bekend

Het seizoen van KV Mechelen eindigde met een valse noot voor spits Benito Raman. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Dender raakte hij verwikkeld in een verhitte fase aan de zijlijn, waarbij hij in een duel met Nathan Rodes natrappende bewegingen maakte. Die actie kostte hem meteen een rode kaart.

Volgens het bondsparket van de KBVB is Raman niet de enige schuldige aan het incident, maar zijn reactie blijft onverdedigbaar. “Ook Rodes had een aandeel in de escalatie, maar het is Raman die met zijn hoofd richting het hoofd van zijn tegenstander beweegt", klinkt het in de motivatie.

Het bondsparket neemt het Raman kwalijk dat hij zich opnieuw liet gaan. De spits, inmiddels dertig en met vijftien jaar ervaring in het profvoetbal, zou beter moeten weten. “Hij moet beseffen dat het aan de scheidsrechters en VAR is om te oordelen, niet aan hem", klinkt het scherp.

De disciplinaire commissie herinnert ook aan een gelijkaardig feit in 2021, toen Raman bij Anderlecht geschorst werd voor een kopstoot. Dat verleden speelt hem nu opnieuw parten en weegt door in de strafeis.

Het parket vraagt twee speeldagen effectieve schorsing, twee wedstrijden met uitstel en een boete van 3.000 euro voor de Mechelse spits. De definitieve uitspraak volgt later deze week.

Voor Raman is het afwachten of het bondsparket zijn volledige eis ziet ingewilligd worden. Zo niet, dan kan een zwaardere straf alsnog een domper zetten op zijn voorbereiding op het volgende seizoen.