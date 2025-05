Anderlecht schrok van de vraagprijs, nu is jonge middenvelder rond met Nederlandse topclub

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In zijn zoektocht naar offensieve versterking, hoopte Anderlecht Luciano Valente te strikken. Maar zijn huidige club, FC Groningen, mikt op tien miljoen euro. Een bedrag dat Anderlecht niet zal ophoesten. Valente heeft ondertussen een persoonlijk akkoord met Feyenoord.

Luciano Valente is één van de smaakmakers bij FC Groningen dit seizoen. Met twee doelpunten en acht assists kon hij zijn stempel aardig drukken bij de Eredivisie-club.

Daardoor kwam hij onder meer in de belangstelling van Anderlecht. De Brusselaars toonden interesse, maar schrikten toen Groningen de gewenste prijs noemde: Tien miljoen euro. Een brug te ver voor Anderlecht, dat zijn pijlen dan maar richtte op andere targets.

ESPN meldt nu dat Valente alvast een akkoord heeft gevonden met Feyenoord. De middenvelder is naar verluidt rond met de Rotterdammers en hoopt dat de clubs er ook snel zullen uitkomen.

Ook PSV en Ajax toonden interesse in Valente, maar het heeft er dus alle schijn van dat het uiteindelijk Feyenoord zal zijn dat de strijd om de 21-jarige middenvelder zal winnen. Al is het nog maar de vraag of zij bereid zullen zijn om tien miljoen euro op tafel te leggen.

Anderlecht blijft op zijn beurt andere pistes bewandelen. Zo toonde het ook al interesse in onder meer Yacine Titraoui van Charleroi. Maar voorlopig is er nog geen witte rook over een nieuwe aanwinst voor de recordkampioen.