Reactie Antwerp weet dat het van moeten is tegen Charleroi, trainer Ulderink zet zijn spelers op scherp

2842

Voor Antwerp zit het seizoen er nog niet op, The Great Old moet zijn Europese ticket nog verdienen tegen Charleroi. Na een seizoen zonder Europees voetbal is het voor Antwerp een must om volgend seizoen wel Europa in te trekken.

Vorig seizoen werd Antwerp zesde in de Champions' Play-offs en bleef het achter zonder Europees ticket. Dit seizoen deed The Great Old één plaatsje beter, maar zeker van een Europees ticket is het echter nog niet. Donderdag ontvangt Antwerp Charleroi, de winnaar van de Europe Play-offs, met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Voor Antwerp moet dat Europese ticket dan ook verzilverd worden. Antwerp wil Europees ticket pakken tegen Charleroi Door spelers en coach wordt die wedstrijd van donderdag dan ook 'de match van het jaar' genoemd. "Het wordt het alles of niets. Op mentaal vlak is dat een totaal ander gegeven dan de wedstrijd tegen Club Brugge", zei Andries Ulderink Zeno Van Den Bosch vindt Antwerp en hun fans dat Europese ticket ook verdienen. Maar ze gaan het niet cadeau krijgen, weet Van Den Bosch ook. "Charleroi is een goede ploeg, die in een positieve vibe zit na hun eindwinst in de Europe Play-offs." Door die wedstrijd tegen Charleroi duurt het seizoen voor Antwerp vier dagen langer dan voor de andere clubs, maar voor trainer Ulderink is dat door het ontbreken van Europees voetbal dit seizoen geen probleem. "Wij hebben zo'n 16 à 18 wedstrijden minder gespeeld dan Club Brugge, met reizen en alles wat daarbij komt kijken. Mentale vermoeidheid is voor ons dan ook geen reden om donderdag niet alles te kunnen geven, zoals we dat tegen Club ook gedaan hebben.