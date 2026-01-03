Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Union kroonde zich in 2025tot kampioen en doet dat volgens Hein Vanhaezebrouck op een herkenbare manier. In een interview met Het Nieuwsblad licht hij toe welke factoren volgens hem bepalend zijn.

Structuur en werking binnen Union

Vanhaezebrouck verwijst naar de stabiliteit binnen de club en vergelijkt die met uitspraken van andere bestuurders. “Er is een Belgische clubvoorzitter (Bart Verhaeghe, nvdr) die zegt dat het niet uitmaakt wie er bij hem coach is, dat de organisatie het belangrijkste is. Maar voor Union klopt dat wel”, aldus de analist.

Hij benadrukt dat verschillende trainers zonder uitgebreide ervaring succes kenden. “Wie daar ook traint, allemaal kennen ze succes.” Volgens hem ligt de basis bij de manier waarop de club wordt geleid. Hij noemt de rol van de voorzitter, de CEO en de sportieve leiding als bepalend voor het blijvend meestrijden om prijzen.

Rekrutering en financiële keuzes

Vanhaezebrouck wijst op de aanpak van de manager. “Chris O’Loughlin weet met zijn ervaring als speler en als coach perfect wat zijn team nodig heeft.” Hij stelt dat Union bewust geen spelers vastlegt aan langdurige contracten met hoge lonen, omdat dat op termijn schadelijk kan zijn. Hij verwijst daarbij naar zijn eigen periode bij Gent, waar hij met beperktere middelen toch resultaten behaalde.

Rol van makelaars

In het gesprek komt ook de invloed van makelaars aan bod. Vanhaezebrouck geeft aan dat Union al jaren samenwerkt met Mogi Bayat. “Union heeft veel te danken aan Mogi Bayat, met wie die club al vijf-zes jaar lang samenwerkt”, besluit hij. Hij merkt op dat Bayat sinds Operatie Propere Handen minder zichtbaar is, maar dat zijn activiteiten niet zijn verminderd. “Hij gedraagt zich wat discreter, maar is nog even actief als vroeger.”