'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'
Cercle Brugge bereidt zich voor op de wintermercato. De club werkt gericht aan versterking, maar ziet tegelijk dat enkele dossiers in een andere richting evolueren.

Focus op aanvallende versterking

Cercle heeft moeite om efficiënt af te werken en richt zich daarom op het aantrekken van een pure afwerker. Technisch directeur Luciano Murchio werkt daarbij samen met het hoofd scouting, Tom Reynolds. De zoektocht loopt al enige tijd en moet de ploeg in de tweede seizoenshelft meer rendement opleveren.

Daarnaast blijft de club de markt breed opvolgen, maar zonder overhaaste beslissingen. De prioriteit ligt duidelijk bij het versterken van de aanvalslinie.

Uitgaande dossiers blijven stil

In de zomer mislukte de geplande overstap van Nazinho naar Betis. Het is nog onduidelijk of er deze winter opnieuw buitenlandse interesse opduikt. Voorlopig zijn er geen concrete signalen dat een nieuwe club zich aandient.

Ook andere spelers lijken deze winter niet te vertrekken, zo meldt Het Belang van Limburg. Zowel Warleson als Utkus leken eerder in aanmerking te komen voor een oplossing, omdat hun contracten aflopen. De sportieve situatie veranderde echter.

Warleson en Utkus blijven aan boord

Utkus speelde een sterke heenronde en heeft zich opnieuw in de ploeg geknokt. Zijn prestaties maken een vertrek onwaarschijnlijk. Warleson staat intussen opnieuw onder de lat, waardoor ook voor hem geen winterse transfer meer aan de orde is.

Cercle ziet daardoor twee potentiële uitgaande dossiers wegvallen, wat stabiliteit biedt richting de komende maanden.

