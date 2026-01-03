Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding
Foto: © photonews
STVV start het nieuwe jaar met een volledige spelersgroep. Ook rond Ryotaro Ito blijft voorlopig alles stabiel.

Vertrek naar geheime teambuilding

De spelers die nog met vakantie waren, keren vandaag terug naar België. Op zondag wordt de volledige kern vroeg op het oefencomplex verwacht voor vertrek naar een niet‑bekendgemaakte locatie. De club plant een tweedaags programma dat door de staf werd samengesteld.

Omdat er geen geblesseerden meer zijn, reist de volledige A‑kern mee. De groep neemt de bus richting Wallonië, waar de activiteiten pas ter plaatse worden onthuld. De terugkeer staat gepland voor maandagavond, waarna de ploeg vanaf dinsdag opnieuw voluit traint op het veld.

Situatie rond Ryotaro Ito

Op de transfermarkt is er momenteel geen concrete beweging. Er circuleert wel interesse uit Spanje, maar die lijkt voorlopig niet verder te reiken dan verkennende signalen. STVV blijft bij het standpunt dat Ito tot het einde van het seizoen in Sint‑Truiden moet blijven, zo meldt Het Belang van Limburg.

De club is bereid een mogelijke transfersom te laten schieten om sportieve continuïteit te bewaren. Ito wordt gezien als een bepalende speler in de strijd om een plaats in de Champions’ Play‑offs. Zijn focus ligt volgens de club volledig op het huidige seizoen.

Vooruitblik op de komende weken

De komende dagen staan in het teken van groepsvorming en voorbereiding op de hervatting van de competitie. De staf wil de kern scherp houden en tegelijk de onderlinge samenhang versterken. De planning voorziet daarna een reeks intensieve trainingen.

Voor STVV blijft het afwachten of de Spaanse interesse in Ito zich verder ontwikkelt. Tot op heden verandert er niets aan zijn status binnen de ploeg, en reist hij gewoon mee op teambuilding.

