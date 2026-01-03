Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

In de Premier League weten ze van geen ophouden. Zaterdag stonden er opnieuw verschillende wedstrijden op het programma. Onder meer Aston Villa en hekkensluiter Wolverhampton kwamen in actie.

Aston Villa zag zijn indrukwekkende zegereeks van twaalf opeenvolgende wedstrijden onlangs ten einde komen op het veld van Arsenal en wilde die nederlaag thuis doorspoelen tegen Nottingham Forest.

Youri Tielemans stond in de basis bij de Villans, terwijl Amadou Onana out was met een blessure. Bij Forest zat Matz Sels op de bank; de Braziliaan Victor kreeg opnieuw de voorkeur op onze landgenoot.

Tielemas deelt fraaie assist uit

Het was wachten tot de extra tijd van de eerste helft voor het eerste doelpunt. Dat viel aan de kant van Villa dankzij Watkins, die de bal van ver heerlijk binnentrapte. McGinn verdubbelde de score net na de pauze.

Forest sloeg op het uur terug via Gibbs-White, maar McGinn profiteerde niet veel later van een fout van thuisdoelman Victor. Tielemans lag met een afgemeten pas aan de basis van de goal. Victor viel ook nog geblesseerd uit en werd vervangen door Sels. Het bleef 1-3, waardoor Villa over City springt naar een voorlopige tweede plaats.



Wolverhampton pakte op dezelfde speeldag zijn allereerste zege van het seizoen. De Wolves versloegen West Ham met 3-0, maar moeten wel nog een kloof overbruggen van twaalf punten met de veilige plaatsen. Een op papier onmogelijke opdracht. Verder haalde Brighton het met 2-0 van Burnley. Maxim De Cuyper mocht invallen bij de Seagulls.