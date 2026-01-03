Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Bij de verschrikkelijke brand in Crans‑Montana is ook een jonge speler van FC Metz gewond geraakt. De club bevestigt dat hij zwaar getroffen werd en momenteel in het buitenland verzorgd wordt.

Situatie rond de speler

Bij de brand op oudejaar vielen tientallen dodelijke slachtoffers en nog heel wat meer zwaargewonden, vooral jongeren. FC Metz meldt dat Tahirys Dos Santos eveneens slachtoffer is bij de brand die tijdens oudejaarsnacht in Zwitserland uitbrak.

De negentienjarige speler liep ernstige brandwonden op en werd per vliegtuig overgebracht naar Duitsland voor gespecialiseerde zorg. De impact binnen de club is groot.

In een boodschap klinkt het dat iedereen diep geraakt is. “Diep getroffen door dit nieuws zijn bestuur, spelers, trainers en medewerkers van de club in shock en bundelen ze hun steun voor Tahirys, in deze uren waarin hij tegen de pijn vecht”, klinkt het in een officiële mededeling.

Ondersteuning voor de familie

FC Metz geeft aan dat ook de familie van de speler begeleiding krijgt. De club werkt samen met medische instanties om een terugkeer naar het ziekenhuis van Mercy mogelijk te maken. “De club wil eveneens zijn volledige steun betuigen aan zijn familie, en werkt samen met de medische autoriteiten om Tahirys naar het ziekenhuis van Mercy, dicht bij huis, te kunnen overbrengen.”

De club volgt de situatie nauwgezet op en blijft in contact met de betrokken diensten. De prioriteit ligt bij zijn herstel en het creëren van stabiliteit voor zijn naasten. FC Metz zal enkel communiceren wanneer er relevante ontwikkelingen zijn in zijn gezondheidstoestand. Tot die tijd vraagt de club om rust te respecteren. “In afwachting daarvan vraagt FC Metz iedereen om het privéleven van Tahirys en zijn familie te respecteren”, besluit men.



