Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"
Foto: © photonews
De opdracht van Kevin Vandenbergh bij Houtvenne is vroegtijdig beëindigd. De samenwerking stopte na amper een half jaar.

Einde van de samenwerking

Houtvenne besloot het contract met de voormalige Rode Duivel stop te zetten na een tegenvallende eerste seizoenshelft. De ploeg staat in de onderste regionen van de hoogste amateurklasse en heeft slechts een kleine marge op de laatste plaats. De sportieve leiding benadrukt dat de opdracht complex was.

Volgens de club bestond de kern uit ervaren spelers van Houtvenne en jonge profielen van Jong Westerlo. De verantwoordelijken gaven aan dat de inzet van de trainer niet ter discussie stond.

Laatste overlegmoment

Op dinsdag vond een afsluitend gesprek plaats tussen club en trainer. Vandenbergh gaf aan dat de ploeg recent opnieuw vooruitgang toonde. “Nochtans zat er de laatste weken opnieuw wat schwung in”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Hij verwees naar de positieve sfeer en de puntenwinst tegen rechtstreekse concurrenten.

De club motiveerde de beslissing met een verschil in visie. Vandenbergh benadrukte dat het afscheid in goede verstandhouding verliep. “We zijn eruit gekomen als grote mensen.” De trainer kijkt intussen vooruit naar een volgende uitdaging.


Hij geeft aan dat meerdere pistes mogelijk zijn. “Ik sta open voor alles: ambitieuze amateurvoetbalclubs, opnieuw jeugdreeksen coachen of ergens ter ondersteuning aan de slag gaan in de profwereld… En een terugkeer naar Westerlo sluit ik – op dit moment – ook niet uit”, besluit hij. Daarnaast bevestigt hij dat er al interesse is vanuit verschillende professionele clubs.

Westerlo
Kevin Vandenbergh

