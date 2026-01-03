'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

KV Mechelen bereidt zich voor op de wintermercato. De club houdt vast aan een duidelijke strategie voor inkomende en uitgaande transfers.

Beleid voor inkomende versterkingen

Binnen de sportieve staf leeft de overtuiging dat de huidige kern het seizoen kan afwerken. Nieuwe spelers worden pas overwogen wanneer er effectief vertrekkers zijn. De jonge RWDM‑kapitein Manoël Verhaeghe wordt intern gezien als een interessant profiel, maar er is nog geen formeel bod uitgebracht.

Een andere naam die circuleerde, Paulina van de tweede ploeg van Borussia Dortmund, lijkt financieel buiten bereik te liggen. Ondertussen versterkte KV Mechelen zich al met Mauro Lenaerts, een achttienjarige aanvaller die eerder deze winter werd overgenomen van Lierse.

Mogelijke uitgaande transfers

Voorlopig ontving de club geen concrete aanbiedingen, maar Zekri blijft een speler die al sinds de zomer gevolgd wordt door buitenlandse teams. De speler zelf gaf eerder aan dat een vertrek in januari voor hem te vroeg komt. Een opvallend scenario waarbij hij wordt gekocht en meteen terug verhuurd aan KV Mechelen blijft wel mogelijk, aldus Het Belang van Limburg.

Daarnaast wordt de situatie van Kerim Mrabti nauwgezet opgevolgd. Zijn contract loopt in de zomer af en een vertrek lijkt waarschijnlijk. Door een blessure reist hij niet mee op winterstage, wat de onzekerheid rond zijn toekomst vergroot.



Ook rond Lauberbach doen geruchten de ronde. Mainz toonde interesse, maar die piste lijkt minder aantrekkelijk omdat de Duitse club momenteel laatste staat in de Bundesliga. Voor Mechelen is het afwachten of er in de komende weken alsnog beweging komt.