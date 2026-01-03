De derde helft Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?
Foto: © photonews

Aster Nzeyimana is vanaf zondag te zien in een nieuw seizoen van Bestemming X. Zijn rol in het programma is groter dan voorheen, maar zijn focus op sportjournalistiek blijft behouden.

Uitgebreidere rol in het programma

Het nieuwe seizoen werd afgelopen najaar discreet opgenomen. De finale kan opnieuw op eender welke locatie plaatsvinden. Nzeyimana geeft aan dat zijn betrokkenheid groter is dan voorheen.

Hij is aanwezig bij alle opdrachten en neemt afscheid van de afvallers. De opnames vroegen meer tijd dan voorheen, maar hij benadrukt dat hij bewust niet deelneemt als extra kandidaat. Dat blijft volgens hem het domein van de deelnemers.

Combinatie van sport en entertainment

Hoewel het de voorbije periode rustiger leek, was dat slechts tijdelijk. Nzeyimana vertelt dat hij voor het eerst sinds zijn overstap naar VTM enkele weken zonder opdrachten had. Daarna volgden Champions League‑verslaggeving, Bestemming X en de opnames van The Voice.

Voetbal verslaan blijft zijn hoofdjob. “Ik ben haast 90 procent van de tijd daarmee bezig”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Hij ziet geen tegenstelling tussen sport en entertainment en geeft aan dat zijn positie als voetbalcommentator nooit onder druk heeft gestaan.

Zijn loopbaan begon in de sportjournalistiek, maar gaandeweg kwamen er andere projecten bij. “Het was niet mijn plan om een talentenjacht of een realityspel te presenteren.” Hij stapte de media in om dichter bij zijn ambitie als commentator te komen. Door nieuwe ervaringen ontdekte hij bijkomende interesses.

Zijn overstap naar VTM kwam mede door The Greatest Dancer van Vlaanderen, dat hij in 2023 presenteerde. “Het programma was geen succes over de hele lijn. Maar het had als gevolg dat men bij VTM zag dat ik meer in mijn mars had dan sportanker zijn of voetbalcommentaar te geven”, besluit hij.

