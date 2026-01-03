Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse blikt vooruit op de komende uitreiking van de Gouden Schoen. Daarbij maakt hij duidelijk welke speler volgens hem bovenaan hoort te eindigen en is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken.

Voorkeur Gouden Schoen

Tijdens een uitgebreid interview in Het Laatste Nieuws wordt Marc Degryse gevraagd wie voor hem de trofee van de Gouden Schoen verdient. Hij laat daar geen twijfel over bestaan. “Tzolis is voor mij dé favoriet”, vertelt hij.

Dat standpunt wijkt af van de verwachting dat Hans Vanaken opnieuw een hoofdrol zou spelen. Degryse vindt dat er kritischer naar diens prestaties moet worden gekeken. Hij verwijst naar belangrijke wedstrijden waarin Vanaken volgens hem minder beslissend was.

Beoordeling van Vanakens seizoen

Degryse benadrukt dat een speler met drie eerdere Gouden Schoenen op cruciale momenten het verschil moet maken. “Waar was hij in die dubbele confrontatie met Union, die bepalend was voor de titel? Als je al drie keer de Gouden Schoen hebt gewonnen, dan verwacht je dat Vanaken het verschil maakt als het moét gebeuren”, is de analist duidelijk

Hij geeft aan dat wedstrijden tegen lager geklasseerde ploegen minder zwaar doorwegen in zijn beoordeling. Bij het invullen van zijn formulier voor de eerste stemronde kwam hij tot een duidelijke conclusie. “Hans, tja… efkes niet.”

Hoewel Degryse zelf niet voor Vanaken koos, laat hij de deur open voor andere stemmers. Hij stelt dat hij geen bezwaar heeft als anderen Vanaken opnieuw bovenaan plaatsen. “Maar als jullie Vanaken zijn vierde Gouden Schoen willen geven: doe maar, hé. Ik sluit me wel aan.” Hij merkt fijntjes op dat Vanaken daarmee op gelijke hoogte zou komen met Paul Van Himst, wat hem een historische status zou opleveren.