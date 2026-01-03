'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

De naam Daichi Kamada doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. De Japanner van Crystal Palace maakte ooit het mooie weer bij Sint-Truiden, maar zou nu een fraaie transfer naar Turkije kunnen maken.

Kamada (29) belandde in 2018 op uitleenbasis bij STVV. Zijn passage in Limburg was een schot in de roos: in 36 optredens was hij goed voor 16 goals en 9 assists.

Moederclub Eintracht Frankfurt haalde hem na één seizoen terug en ook in Duitsland groeide de middenvelder uit tot een sterkhouder. Hij won de Europa League en de DFB-Pokal met Frankfurt.

Kamada kan naar Besiktas

Na een nieuwe transfer – deze keer naar Lazio – trok hij in 2024 naar Crystal Palace. Kamada heeft er nog een contract tot midden 2026 en zou volgens Transferfeed nu al opnieuw andere oorden kunnen opzoeken.

Besiktas zou namelijk geïnteresseerd zijn. Hij zou bij de Turkse club de vervanger moeten worden van Rafa Silva, die op weg is naar de exit in Turkije. Kamada zou een prioriteit zijn voor Besiktas, de huidige nummer vijf in Turkije.



De Japanner was dit seizoen goed voor 14 optredens voor Crystal Palace. Het is afwachten of de transfer naar Besiktas erdoor komt. Als het van de Turken afhangt, lijkt het alvast van wel. De marktwaarde van de speler bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 12 miljoen euro.