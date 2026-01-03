Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit
Foto: © photonews

David Hubert licht zijn overstap van OHL naar Union toe. In een gesprek verduidelijkt hij hoe de beslissing tot stand kwam en welke factoren daarbij meespeelden.

Reacties op zijn vertrek bij OHL

Hubert geeft aan dat de reacties op zijn keuze overwegend positief waren. Hij erkent dat OHL verrast was door het moment van vertrek, maar dat er tegelijk begrip was voor de stap naar een club met een aantrekkelijk aanbod.

Hij verwijst naar het werk dat hij in Leuven achterliet en de inspanningen die hij daar leverde. De sportieve situatie speelde eveneens mee in zijn beslissing. Op de vraag of hij de interesse meteen meldde, antwoordt hij dat hij eerst voorzichtig bleef uit respect voor zijn werkgever.

“Toen ik doorhad dat de interesse heel serieus was, heb ik meteen TD György Csepregi en CEO Frédéric Van den Steen ingelicht”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Volgens Hubert waren zij niet volledig verrast, omdat zijn profiel na het vertrek van Sébastien Pocognoli mogelijk in beeld kon komen.

Eerste stappen na zijn beslissing

Na het ondertekenen van zijn contract bij Union zocht Hubert eerst zijn gezin op. “Ik ben naar huis gereden om te gaan praten met mijn vrouw.” Hij benadrukt dat de keuze niet financieel gedreven was. Zijn vrouw speelde een belangrijke rol in het proces en steunde hem volledig.


Hubert legt uit dat zijn vrouw zijn welzijn centraal stelt. “Als ik het je heel eerlijk moet zeggen: deze stap heb ik niet voor het geld gezet.” Hij beschrijft hoe zij hem geruststelt dat elke keuze haalbaar is zolang hij er zelf achter staat. Haar achtergrond in de zorg helpt haar om zijn mentale belasting goed in te schatten.

