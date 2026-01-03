Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"
De stemming voor de Gouden Schoen is afgerond. Volgende week zondag wordt duidelijk wie de trofee in ontvangst mag nemen.

Kandidaten Gouden Schoen

In aanloop naar de uitreiking van de Gouden Schoen blikken Marc Degryse, Sven Kums en Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws vooruit op de mogelijke winnaars. Tijdens hun gesprek wordt meteen duidelijk dat de meningen uiteenlopen. “Dit zou wel eens de spannendste editie in jaren kunnen zijn”, aldus Kums.

Mannaert ziet dat anders en verwacht een beperkte kloof tussen de eerste twee plaatsen. Hij verwijst naar Tzolis en Vanaken die in principe onder elkaar zullen uitvechten wie de trofee wint. Al noemt hij ook plots de naam van Brandon Mechele.

Degryse reageert verbaasd op de keuze van Mannaert om hem punten toe te kennen. “Brandon?!? Heb jij Mechele punten gegeven voor de Gouden Schoen?” Kums wijst op de constante prestaties van de verdediger, al vermoedt hij dat weinig stemmers hem effectief hebben opgenomen in hun lijst.

Verdedigers in de prijzen

Mannaert geeft aan dat de prijs doorgaans naar aanvallers gaat, al zijn er uitzonderingen. Hij geeft namen als Clijsters, Albert, Okon, Kompany en Alderweireld die in het verleden wonnen. Volgens hem behoort Mechele tot de beste spelers in de zestienmeterzone van het land.


Kums merkt op dat ook andere verdedigers sterke prestaties leverden. Degryse voegt daar met een kwinkslag een extra naam aan toe. “Of… Burgess! Ik ga Burgess toch de Gouden Schoen niet geven?”, besluit de analist.

