'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'
Foto: © photonews

Cedric Hatenboer werd opnieuw genoemd in transferdossiers richting Antwerp. De club en de speler lijken echter andere prioriteiten te hebben.

Situatie bij Antwerp

Volgens berichtgeving in de Gazet van Antwerpen beschikt de club deze winter niet over het budget dat eerder intern werd gesuggereerd. Ondanks eerdere uitspraken dat er voor een aanzienlijk bedrag versterking kon komen, is daar momenteel geen sprake van. Antwerp zoekt wel gericht naar een spits, maar kijkt daarbij vooral naar haalbare opties.

In de zomer stond ook Hatenboer op de lijst, maar die piste is intussen afgevoerd. Antwerp wil op het middenveld vooral inzetten op eigen jeugdspelers zoals Dierckx en Van Gelder. Daarnaast wordt de markt voor verdedigers in de gaten gehouden, zeker als er een vertrek in de defensie volgt.

Hatenboer zelf ziet andere richting

Het Nederlandse Algemeen Dagblad meldt ook dat Hatenboer geen interesse heeft in een overstap naar Antwerp. De middenvelder zou een voorkeur hebben voor een terugkeer naar Nederland. Daarmee lijkt een mogelijke wintertransfer naar de Bosuil uitgesloten.

Hatenboer kwam in de zomer al in beeld bij verschillende clubs, maar bleef uiteindelijk bij Anderlecht. Zijn situatie wordt deze winter opnieuw gevolgd, al lijkt een binnenlandse transfer niet aan de orde.

Vooruitblik op de komende weken


Voor Antwerp blijft de focus liggen op gerichte versterking zonder grote uitgaven. De club wacht af hoe de markt evolueert en welke dossiers zich aandienen. Voor Hatenboer blijft vooral de Nederlandse piste relevant.

