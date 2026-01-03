'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'
Foto: © photonews

KV Mechelen heeft een wijziging doorgevoerd binnen de sportieve structuur. De club beëindigde na een half jaar de samenwerking met beloftecoach Killian Overmeire.

Einde van de samenwerking

De club besloot het contract met Overmeire stop te zetten na een korte periode als hoofdtrainer van de beloftenploeg. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Hij nam in juni de leiding over in vierde klasse, maar de samenwerking werd na zes maanden beëindigd. De beslissing volgt op een reeks tegenvallende resultaten.

Jong KVM sloot de eerste seizoenshelft af in de onderste regionen van het klassement. De ploeg verzamelde elf punten uit 48, wat de druk op de sportieve staf verhoogde. De beperkte beschikbaarheid van enkele jonge spelers beïnvloedde de stabiliteit binnen de kern.

Invloed van doorstroming en blessures

Meerdere talenten maakten de overstap naar de A‑kern, waar ze vaste speelkansen kregen. Daardoor moest de beloftenploeg het langere tijd zonder hen stellen. Daarnaast vielen er ook blessures te betreuren, wat de samenstelling van het elftal verder bemoeilijkte.

Volgens de club zou de aanwezigheid van deze spelers mogelijk voor meer evenwicht hebben gezorgd. De omstandigheden maakten het voor Overmeire moeilijk om continuïteit te creëren binnen de ploeg.


KV Mechelen richt zich nu op het aanstellen van een nieuwe beloftecoach. De club verwacht dat een opvolger de neerwaartse trend kan keren. De sportieve leiding hoopt dat een nieuwe aanpak de prestaties van Jong KVM opnieuw opwaarts kan trekken.

KV Mechelen
KV Mechelen
Killian Overmeire

