Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Beerschot start het nieuwe jaar met een belangrijke meevaller. De club kan opnieuw rekenen op Bas Van Den Eynden, die na een lange revalidatie terug aansluit bij de groep.

Terugkeer van Van Den Eynden

De eerste veldtraining van 2026 kon door de sneeuw niet doorgaan, waardoor de spelers uitweken naar de gym. Op die eerste werkdag waren er geen nieuwe aanwinsten aanwezig, maar wel een vertrouwd gezicht. Van Den Eynden sloot opnieuw aan na maanden afwezigheid, zo meldt Het Nieuwsblad. Hij werkte mee aan de indoortraining en de loopsessie.

De speler liep eind september een zware knieblessure op. Die is nu voldoende hersteld om opnieuw met de groep te trainen. Wanneer hij volledig wedstrijdfit zal zijn, blijft nog onduidelijk. Wel staat vast dat hij zondag meereist op winterstage.

Voorbereiding in Spanje

Zondagochtend vertrekt de selectie vanaf Antwerp Airport richting Murcia voor een zesdaagse stage in en rond de Pinatar Arena. Tijdens die week zal de club dagelijks communiceren over het programma en de trainingsactiviteiten.

Op 9 januari sluit Beerschot de stage af met een oefenwedstrijd tegen het Zwitserse Yverdon. Nadien keert de ploeg terug naar België om zich verder voor te bereiden op de hervatting van de competitie.

Focus op promotiestrijd

Na de stage volgt nog een trainingsweek op eigen bodem. Op 18 januari wacht Olympic Charleroi in het Olympisch Stadion. Beerschot begint de tweede seizoenshelft als derde in de Challenger Pro League. Coach Mo Messoudi wil de groep in Spanje klaarstomen voor een intensieve promotiestrijd.