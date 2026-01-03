'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

Westerlo staat dicht bij een eerste inkomende transfer voor de winterperiode. De club richt zich op een Japanse flankaanvaller die al langer gevolgd wordt.

Shunsuke Saito naar Westerlo

De 20‑jarige rechterflankspeler Shunsuke Saito lijkt op weg naar Westerlo. Dat melden Japanse media. Hij komt momenteel uit voor Mito HollyHock, actief in de Japanse tweede klasse. Zijn prestaties in 43 competitiewedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en één assist afleverde, trokken de aandacht van meerdere Europese clubs.

Saito wordt gezien als een kandidaat om de positie van Griffin Yow over te nemen. Yow kan mogelijk een overstap maken naar Major League Soccer, waardoor Westerlo tijdig een alternatief wil vastleggen. De Japanse jeugdinternational geldt daarbij als een logische optie.

Contractuele situatie en profiel

Saito sloot zich in februari 2024 aan bij Mito HollyHock en heeft daar een contract tot eind januari 2027. Hij verzamelde acht interlands bij Japan U20 en scoorde één keer voor die ploeg. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op één miljoen euro geschat.

De speler past binnen het profiel dat Westerlo zoekt: jong, ontwikkelbaar en met ervaring op internationaal jeugdniveau. De club ziet in hem een directe versterking voor de rechterflank.

Alternatieven en eerdere pistes

Voorafgaand aan de interesse in Saito werd volgens Ghanasoccernet al een bod uitgebracht op Douglas Owusu. Ook hij werd bekeken als mogelijke opvolger van Yow. Die piste leverde echter nog geen doorbraak op.



Westerlo blijft de markt monitoren, maar de onderhandelingen rond Saito lijken het verst gevorderd. De verwachting is dat de club snel duidelijkheid wil creëren richting de wintermercato.