Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo blikt bij Le Soir terug op zijn vertrek bij Francs Borains. In dat interview beschrijft hij hoe de clubleiding hem op korte tijd op de hoogte bracht.

Ontslag na tegenvallende resultaten

De Camargo werd in mei 2025 aangesteld als hoofdtrainer van Francs Borains. Na twaalf speeldagen in de Challenger Pro League had hij slechts twee overwinningen behaald. Midden november kwam er een einde aan zijn opdracht. In het interview vertelt hij hoe het nieuws hem bereikte.

“Voorzitter Georges‑Louis Bouchez belde me op en vertelde mij het nieuws in een telefoontje van dertig seconden”, klinkt het. Kort na dat gesprek werd al duidelijk wie hem zou opvolgen. “En binnen de minuut werd op de sociale media van de club al de komst van Yves Vanderhaeghe aangekondigd.”

Reacties binnen de club

Na zijn ontslag bracht De Camargo zijn staf meteen op de hoogte. Hij wilde hen bedanken voor hun inzet tijdens de voorbije maanden. Vervolgens had hij nog een kort gesprek met sportief directeur Laurent D’Affnay, waarna het dossier voor hem was afgesloten.

Ondanks het plotse einde kreeg hij wel steunbetuigingen uit de clubomgeving. “De vrijwilligers van de club en veel spelers hebben me wel berichtjes gestuurd om mij te bedanken en hun steun uit te spreken.”

Nieuwe functie bij Racing Genk

Intussen heeft De Camargo opnieuw een functie binnen het Belgische voetbal. Hij werd recent aangesteld als trainer van de beloften van Racing Genk. Daarmee zet hij zijn loopbaan als coach verder na zijn korte passage bij Francs Borains.



De Camargo benadrukt dat de waardering van spelers en medewerkers voor hem het belangrijkste blijft. “Ze vertelden me dat ze het fijn vonden om met mij samen te werken. Dat betekent het meest voor mij”, besluit hij.