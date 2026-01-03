Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Igor De Camargo blikt bij Le Soir terug op zijn vertrek bij Francs Borains. In dat interview beschrijft hij hoe de clubleiding hem op korte tijd op de hoogte bracht.

Ontslag na tegenvallende resultaten

De Camargo werd in mei 2025 aangesteld als hoofdtrainer van Francs Borains. Na twaalf speeldagen in de Challenger Pro League had hij slechts twee overwinningen behaald. Midden november kwam er een einde aan zijn opdracht. In het interview vertelt hij hoe het nieuws hem bereikte.

“Voorzitter Georges‑Louis Bouchez belde me op en vertelde mij het nieuws in een telefoontje van dertig seconden”, klinkt het. Kort na dat gesprek werd al duidelijk wie hem zou opvolgen. “En binnen de minuut werd op de sociale media van de club al de komst van Yves Vanderhaeghe aangekondigd.”

Reacties binnen de club

Na zijn ontslag bracht De Camargo zijn staf meteen op de hoogte. Hij wilde hen bedanken voor hun inzet tijdens de voorbije maanden. Vervolgens had hij nog een kort gesprek met sportief directeur Laurent D’Affnay, waarna het dossier voor hem was afgesloten.

Ondanks het plotse einde kreeg hij wel steunbetuigingen uit de clubomgeving. “De vrijwilligers van de club en veel spelers hebben me wel berichtjes gestuurd om mij te bedanken en hun steun uit te spreken.”

Nieuwe functie bij Racing Genk

Intussen heeft De Camargo opnieuw een functie binnen het Belgische voetbal. Hij werd recent aangesteld als trainer van de beloften van Racing Genk. Daarmee zet hij zijn loopbaan als coach verder na zijn korte passage bij Francs Borains.

Lees ook... OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

De Camargo benadrukt dat de waardering van spelers en medewerkers voor hem het belangrijkste blijft. “Ze vertelden me dat ze het fijn vonden om met mij samen te werken. Dat betekent het meest voor mij”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Francs Borains
Igor De Camargo

Meer nieuws

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

15:00
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
1
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem denken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem denken"

14:30
Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

19:40
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
16
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
4
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
8
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
5
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
5
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
4
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
2
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
1
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

19:45
Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

19:20
'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

18:20
Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

19:00
1
'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond' Fan1880 Fan1880 over Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op Fan1880 Fan1880 over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Boktor Boktor over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote Boktor Boktor over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Impala Impala over Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved