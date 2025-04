Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Ref Van Driessche nam opvallende beslissing

RSC Anderlecht heeft na drie nederlagen eindelijk een eerste punt gepakt in de Champions' Play-offs, maar van een opsteker was nauwelijks sprake. In een flauwe partij kwam het thuis tegen Antwerp niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

De bezoekers uit Antwerpen bevonden zich zelf in een nog diepere vormcrisis. Met 0 op 9 uit hun eerste drie play-offmatchen en geen enkele zege sinds februari, leek Antwerp een ideale tegenstander om het vertrouwen op te krikken. Maar ook tegen een sputterende Great Old kon Anderlecht amper domineren.

Het balbezit was overwegend voor Paars-Wit, maar echte dreiging bleef uit. De ploeg blijft worstelen met creativiteit en efficiëntie in de zone van de waarheid. Samuel Edozie probeerde wel, maar kende weinig succes met zijn dribbels. En als hij er dan toch één keer door was, kreeg hij geen strafschop na een fout.

Bij een van zijn dribbels leek hij in de zestien te worden aangetikt door Antwerp-verdediger Jelle Bataille, maar scheidsrechter Bram Van Driessche floot terug voor een eerdere trekfout. De beslissing leidde tot gefronste wenkbrauwen bij heel wat analisten.

“Voor mij is dat gewoon een fout ín het strafschopgebied", oordeelde Gilles De Bilde bij DAZN. “Er is contact, en dat is beslissend. Maar de scheidsrechter kiest ervoor om een eerdere fout te bestraffen.” Ook Aster Nzeyimana vond het twijfelachtig: “Dat laatste tikje is net genoeg om hem uit balans te brengen.”

Anderlecht blijft door het gelijkspel vierde, maar voelt dat het dringend beter moet. De kritiek groeit, en dat geldt niet enkel voor de spelers. Als het vertrouwen op en naast het veld verder afbrokkelt, dreigt een negatieve spiraal richting bekerfinale.