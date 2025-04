Supporters Anderlecht willen Wouter Vandenhaute buiten: "De kans bestaat dat het deze keer lukt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na het teleurstellende 0-0-gelijkspel tegen Antwerp hing er opnieuw een groot spandoek met het opschrift "Wouter Buiten" in de tribunes van de Ultra's van Anderlecht.

Het is niet de eerste keer dat de supporters zich openlijk keren tegen voorzitter Wouter Vandenhaute, maar het protest lijkt intenser dan ooit. De frustratie bij de fans is niet alleen het gevolg van het spel op het veld, maar ook van jarenlange onrust en gebrek aan stabiliteit in de club. Analist Hans Vandeweghe ziet een patroon.

Volgens Vandeweghe is het deze keer anders dan vroeger. “De kans bestaat dat het deze keer lukt, dat eigenaar Marc Coucke oren heeft naar die verzuchting”, zegt hij in De Morgen. De druk op Vandenhaute neemt toe en het is afwachten hoe lang eigenaar Coucke zich nog achter zijn voorzitter blijft scharen.

Vandeweghe is echter genuanceerd over het effect van een eventueel ontslag. “Een ontslag van een voorzitter zal de club niet vooruit helpen, maar Vandenhaute heeft Anderlecht ook niet echt vooruitgeholpen met zijn desastreus personeelsbeleid.” De kritiek op zijn sportieve keuzes blijft zich opstapelen, zeker nu de resultaten in de play-offs uitblijven.

Toch ziet de analist nog een sprankeltje hoop. Anderlecht heeft nog steeds alle kaarten in handen om via de competitie en de vierde plaats Europees voetbal af te dwingen. Dat zou enigszins als reddingsboei kunnen dienen voor het bestuur, al is het vertrouwen van de achterban zwaar beschadigd.

Met nog enkele cruciale wedstrijden op het programma en de sfeer in het Lotto Park op scherp, lijken de komende weken bepalend te worden. Als de resultaten niet verbeteren, lijkt het protest alleen maar luider te zullen klinken.