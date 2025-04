De sleutel of net niet? Besnik Hasi grijpt naar iets terug, maar ...

RSC Anderlecht speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Royal Antwerp FC. Daardoor pakte het zijn eerste puntje in de Champions' Play-offs. Besnik Hasi greep terug naar een oud recept om mee dat puntje te proberen te bewerkstelligen.

Men verwachtte het al: Besnik Hasi heeft dingen veranderd en is weer overgestapt naar een systeem met vier verdedigers. Er was een lichte verbetering te merken, maar (uiteraard) geen wonder.

Nul gehouden

Op zich is het al een interessante zaak dat de nul werd gehouden. Dat kan met oog op de duels tegen KAA Gent deze week een opsteker voor het moreel zijn. De spelers wilden ook het positieve benadrukken, zoveel was snel duidelijk.

De overstap naar 4 achterin heeft duidelijk Nilson Angulo bevrijd. Hij was gevaarlijker en doeltreffender dan wanneer hij achter zijn directe tegenstander moest aanrennen en de hele flank moest bestrijken. Op dat vlak heeft RSC Anderlecht wat verbetering getoond.

Aanpassen aan elk systeem

Maar noch de driehoek op het middenveld , noch Edozie hebben aan hun kant geprofiteerd van het 4-3-3 systeem om uit te blinken. Daar kan Besnik Hasi niet veel aan doen, lijkt het.

Voor Ali Maamar is de omschakeling van systeem in ieder geval niet dé sleutel: "We trainen de hele week in een systeem, we zijn in staat om ons aan te passen."