Analist ziet een lastig probleem bij KRC Genk: "Dat zou hen wel eens de titel kunnen kosten"

KRC Genk kreeg een ferme tik in de titelstrijd. De Limburgers verloren twee keer op rij, tegen Club Brugge en Union. Vital Borkelmans zegt wat Genk de titel zou kunnen kosten.

KRC Genk had het zondag enorm moeilijk tegen Union SG. De Brusselaars deden er vanaf minuut één alles (zelfs een bal op het veld gooien) aan om Genk niet in zijn spel te laten komen.

Het plan van Sébastien Pocognoli werkte wel, want de Limburgers konden op 90 minuten tijd slechts één keer op doel trappen, en dat was het doelpunt van Tolu. Vital Borkelmans mist iets bij dit Genk.

"Als er geknokt moet worden, ontbreekt het bij Genk toch een beetje aan smeerlapjes in de ploeg", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Het siert hen dat ze altijd en overal verzorgd willen voetballen, maar soms moet je als ploeg ook tot op of zelfs over het randje kunnen gaan."

"Niet dat ze zich moeten verlagen tot wat Union deed in de blessuretijd met die bal die op het veld werd gegooid", gaat Borkelmans verder. "Maar een zekere leepheid kan wel van beslissende waarde zijn in een zenuwslopende titelstrijd als deze. Het gebrek aan die leepheid zou Genk wel eens de titel kunnen kosten."

De Limburgers staan er plots een pak slechter voor, maar het kan snel keren. Deze week spelen ze twee keer tegen Antwerp terwijl Club Brugge en Union elkaar twee keer in de ogen kijken.