Club Brugge-talent Romeo Vermant dwingt analist meteen tot excuses en die komen er ook: "Moet mening herzien"

Wat is het fijn voor Club Brugge om een talentvolle speler als Romeo Vermant achter de hand te kunnen houden. Hij heeft tegen Gent bewezen dat hij het doel weet staan.

Dat is ook wat je verwacht van een aanvaller als hij invalt, of in dit geval van bij de aftrap de plek inneemt van een geblesseerde speler. Desondanks is het voor die 'invaller' van dienst verre van een evidentie om er elke keer te staan en de kansen te grijpen wanneer die komen. Romeo Vermant heeft er een handje van weg om dat wel te doen.

Olivier Deschacht zag bij DAZN hoe Club Brugge van de gelegenheid gebruik maakte om zijn flexibiliteit te tonen. "Nilsson valt uit, is er dan paniek? Neen. Ze zetten Vermant in de ploeg en die brengt misschien nog wel meer kwaliteit dan Nilsson. Hij is een lefgozer, een werker. Iemand waar je nooit klaar mee bent." Mooie woorden aan het adres van Vermant.

Vermant overtuigt Deschacht

Al kunnen al deze begrippen ook een negatieve bijklank krijgen. Dat is ook hoe je een voetballer zou omschrijven die niet het meest technisch aangelegd is. Dat speelde bij Deschacht ook wel ergens door zijn hoofd. "Ik noemde Vermant eerder niet de meest verfijnde speler. Als ik zijn tweede doelpunt tegen Gent bekijk, moet ik mijn mening herzien."

Na de assist van Tzolis behield Vermant heel fraai de technische controle over zijn trap om zo de 0-5 tegen de touwen te jagen. Daarnaast viel de doelpuntenmaker inderdaad ook op dankzij zijn werkkracht. "Hij heeft ook heel veel loopacties gemaakt. Excuses aan Vermant." De Brugse aanvaller heeft weer iemand uit het voetbalwereldje overtuigd.

Jeugdopleiding Club Brugge rendeert

Hij is lang niet de enige jonge speler uit zijn ploeg. Zo zag Deschacht Kyriani Sabbe als rechtsback een 'echte spitsengoal' maken. Tekenend voor de jeugdopleiding van Club. "Sabbe, Seys, De Cuyper: het zijn allemaal jongens die technisch erg sterk zijn."