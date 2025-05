Op weg naar campagne nummer twaalf: Ervaren rot verlengt contract bij Zulte Waregem voor één seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem speelde afgelopen seizoen kampioen in de Challenger Pro League. Na een afwezigheid van twee seizoenen keert het zo weer terug op het hoogste niveau. Nadat het eerder deze week doelman Brent Gabriël overnam van Lokeren-Temse, verlengt het nu het contract van een andere keeper.

Het was spannend tot de slotspeeldag, maar Zulte Waregem behaalde uiteindelijk het kampioenschap in de tweede klasse. Naast een titelfeest leverde dat ook een plekje in de Jupiler Pro League op voor volgend seizoen.

En dus is de fusieclub volop bezig met de spelerskern samen te stellen die zich zal moeten handhaven op het hoogste niveau. Eerder deze week rondde het de transfer van Brent Gabriël af. De doelman speelde een uitstekend seizoen bij Lokeren-Temse en ziet dat seizoen beloond worden met een transfer naar de promovendus.

Zulte Waregem heeft ook het contract van Louis Bostyn verlengd. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Bostyn is een vaste waarde in de kern bij Zulte Waregem. Hij speelt er al sinds 2014, toen hij overkwam van Roeselare.

Hoewel hij niet altijd de eerste keeper was, heeft Bostyn zich toch steeds weten te handhaven in de spelerskern van Zulte Waregem. Hij maakte de degradatie mee, ondertussen twee seizoenen geleden, en zal nu dus ook mee terugkeren naar de Jupiler Pro League.

Met het aantrekken van Gabriël zal Bostyn vermoedelijk niet op al te veel speelminuten moeten rekenen. Afgelopen seizoen was hij ook al de doublure van de Nederlander Ennio Van der Gouw.