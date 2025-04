Club Brugge is (eindelijk?) leider, Nicky Hayen komt met opvallende reactie: "Laten ons niet gek maken"

Je hebt glimmen van trots en je hebt glimmen van trots. Dat laatste is wat Nicky Hayen deed na de 0-5 zege voor Club Brugge in de Planet Group Arena in Gent. En toch was hij ook de eerste om de voetjes op de grond te houden of opnieuw te zetten.

Club Brugge dartelde werkelijk over KAA Gent en won uiteindelijk met 0-5 van de Buffalo's. Een geweldige prestatie voor blauw-zwart en een erg belangrijke overwinning bovendien.

Bouwen

Door het puntenverlies van KRC Genk in eigen huis tegen Union SG is Club Brugge op zes speeldagen van het einde van de competitie voor het eerst leider. "We wisten dat er ploegen over elkaar gingen springen en nu is dat ook gebeurd", aldus Nicky Hayen.

De coach van Club Brugge is heel blij met hoe het loopt bij zijn team op dit moment, maar hij houdt de voetjes heel netjes op de grond. "We hebben nog niets in handen."

Nog geen prijs in handen

"Ik laat me niet gek maken en de spelersgroep ook niet. Op zeven speeldagen van het einde hebben we nog altijd geen prijs", verwijst hij ook nog eens naar de bekerfinale die ook nog moet worden gespeeld tegen Anderlecht.

"Nog geen Beker en nog geen titel. We zijn aan het bouwen en we zijn aan het werken met goed voetbal en goede overwinningen, maar zolang het overbrugbaar is, zijn we er nog niet."