Milicevic komt na zware nederlaag met KAA Gent met opvallende pluim richting Club Brugge

KAA Gent kon in eigen huis eigenlijk nooit een vuist maken tegen Club Brugge. Blauw-zwart was dan ook omnipresent en maakte heel veel indruk. Ook Gent-coach Danijel Milicevic was zelfs onder de indruk.

"Mentaal moet je klaar zijn tegen Club Brugge. Daarvoor zou een coach niet moeten pushen", aldus Danijel Milicevic over zijn eigen team na de 0-5 nederlaag tegen blauw-zwart.

Champions League-niveau

Diverse spelers van zijn team waren niet op de afspraak. Dat gaf hij zelf ook ruiterlijk toe. Toch had hij ook de nodige lofbetuigingen over voor Club Brugge.

"Ze zijn in topvorm en ze zijn heel goed. Ze speelden heel goed, op Champions League-niveau. We komen van heel ver en wij haalden maar nét de play-offs", was hij onder de indruk van wat Club Brugge op de mat bracht.

Leren en knop omdraaien

"Wij moeten hier uit leren. We winnen samen en we verliezen samen. We moeten onze persoonlijke duels winnen of ons proberen vrij te maken, maar dat lukte niet."

"Voetbal is een sport van terug komen na een tegenslag. We moeten maandagmorgen al meteen de knop omdraaien op training, we moeten werken voor ons Europees ticket als we dat willen. De focus leggen op onze taken en op het voetbal, veel (meer) moet ik niet zeggen."