Meer nieuws over blessure Simon Mignolet, die zondag nog vervangen moest worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge kreeg zondag te maken met een nieuwe blessurezorg rond Simon Mignolet, maar het ziet er naar uit dat de doelman er deze keer snel opnieuw bij kan zijn.

Mignolet werd tegen KAA Gent kort voor rust uit voorzorg gewisseld na een ongelukkig contact met Ardon Jashari. De schade lijkt echter mee te vallen, weet HLN.

De voormalige Rode Duivel kreeg een tik tegen de rechterknie en gaf aan hinder te ondervinden. Coach Nicky Hayen koos er meteen voor om geen risico’s te nemen en bracht Nordin Jackers in. Volgens Club wordt Mignolet van dag tot dag opgevolgd, maar voorlopig wijst niets op een zware blessure.

Het contrast met de botsing tegen Charleroi op de slotspeeldag van de reguliere competitie is groot. Toen moest Mignolet meteen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Deze keer bleef de schade beperkt, en binnen de club is er voorzichtig optimisme over zijn herstel.

Ook aanvaller Gustaf Nilsson moest afhaken, nog vóór de aftrap. De Zweed voelde tijdens de opwarming opnieuw iets aan de kuit, een zone waar hij eerder dit seizoen al hinder ondervond. Toen lag hij wekenlang in de lappenmand met een achillespeesblessure.

De medische staf wacht de resultaten van een bijkomend onderzoek af om te bepalen hoe ernstig Nilssons nieuwe kwetsuur is. Zeker met het drukke programma in de Champions’ Play-offs is elke pion broodnodig voor blauw-zwart.