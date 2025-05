Hij moet de opvolger van Bernd Storck worden: 'KV Kortrijk plukt coach weg bij Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk is op zoek gegaan naar een nieuwe coach in eigen land. De Kerels zullen naar alle waarschijnlijkheid Michiel Jonckheere wegplukken bij Club Brugge.

KV Kortrijk heeft er geen goed seizoen opzitten. De club eindigde voorlaatste in de Relegation Play-offs en degradeerde zo officieel naar de Challenger Pro League.

Daar komt dan nog eens bij dat traienr Bernd Storck naar Cercle Brugge vertrok. Daar leverde hij meteen goed werk en zorgde de Duitser er mee voor dat de Vereniging zich verzekerde van het behoud.

De Kerels namen het afgelopen seizoen afscheid van drie trainers. Eerst was er Freyr Alexandersson, nadien Yves Vanderhaeghe en uiteindelijk dus ook Storck.

Om het seizoen in de Challenger Pro League goed te starten, maakt de club werk van een opvolger. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is die inmiddels bekend.

Hij meldt dat de verwachting is dat Michiel Jonckheere wordt aangesteld als hoofdcoach, er zou een akkoord zijn gevonden. Momenteel is Jonckheere nog assisten van Nicky Hayen bij Club Brugge. Als speler was hij al actief bij KV Kortrijk.