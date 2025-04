Peter Vandenbempt is wel héél duidelijk in titeldebat: "Ongenaakbaar, overrompelend sterk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent had geen verhaal tegen Club Brugge. Het werd dan ook 0-5 in de Planet Group Arena en daar kwamen de Buffalo's alles bij elkaar misschien zelfs nog vrij 'goed' mee weg. Blauw-zwart is in topvorm, net op tijd?

Roméo Vermant en Christos Tzolis scoorden elk twee keer, die laatste gaf zelfs nog een assist aan de eerste. Hans Vanaken schitterde voor de zoveelste keer in ondertussen toch al zijn 500e wedstrijd en de verdediging kon met Mechele en Ordonez ook aanvallende impulsen tonen. Topvorm op juiste moment? Slotsom: Club Brugge heeft de juiste topvorm te pakken op misschien wel het juiste moment. Nog zeven keer winnen en ze pakken titel én Beker van België. Peter Vandenbempt was zondagavond aanwezig in de Planet Group Arena en genoot van wat blauw-zwart op de mat bracht: "Gent was zelfs met veel meer strijd ook kansloos geweest tegen dit Club Brugge. Overrompelend sterk was de kampioen toch weer, met een verschroeiend tempo." Verschroeiend tempo "Dat kan geen enkele andere Belgische club bijbenen", aldus Vandenbempt vol lof bij Sporza. "Individueel en collectief is Club op het goeie moment in topvorm. Ze voetballen ongenaakbaar." Rest voor 'de man van de radio' de vraag wat Union SG daartegen in gaat kunnen brengen. Het zal wel wat kunnen worden in Jan Breydel.